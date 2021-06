Mentalität fürs Mittelfeld

Fanol Perdedaj wechselt zum Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Saarbrücken an den Main. Sein Vertrag beim FCS läuft aus, er ist damit ablösefrei. Der Deutsch-Kosovare kommt mit einer Erfahrung von acht Spielen in der 1. Bundesliga, 73 Spielen in der 2. Bundesliga und 61 Spielen in der 3. Liga an den „Dalle“. Außerdem bestritt er neben acht Spielen für deutsche U-Nationalmannschaften bereits zwölf Länderspiele für den Kosovo.

AdUnit urban-intext1

Von 2009-2014 spielte Perdedaj insgesamt 51 Mal für die zweite und 24 Mal für die erste Mannschaft der Berliner Hertha. Zwischenzeitlich war er für eine Spielzeit an den Lyngby BK nach Dänemark ausgeliehen. Von Berlin aus zog es den 29-Jährigen zur Saison 2014/15 zu Energie Cottbus. Für Energie lief er in zwei Spielzeiten wettbewerbsübergreifend in 49 Spielen auf. Über den FSV Frankfurt (32 Spiele) und den TSV 1860 München (17 Spiele) landete Perdedaj schlussendlich beim 1. FC Saarbrücken. Für die Saarländer absolvierte der Mittelfeldspieler 85 Spiele und erzielte dabei 13 Tore. In den Spielzeiten 2017/18 und 2019/20 wurde er jeweils Meister in der Regionalliga Südwest mit dem 1. FC Saarbrücken.

Ziegner lobt die Einstellung

„Mit Fanol kommt ein richtiger Mentalitätsspieler zu uns. Mit seiner Erfahrung in den höchsten deutschen Spielklassen und seiner Einstellung wird er der Mannschaft weiterhelfen“, freut sich Kickers-Trainer Torsten Ziegner auf den Nationalspieler.

„Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich von Anfang an überzeugt. Ich kann es kaum erwarten, meine neue Heimat kennenzulernen und vor unseren Fans hier am Dalle aufzulaufen“, sagte der Neuzugang kurz nach seiner Ankunft in Würzburg. Fanol Perdedaj erhält beim FWK die Rückennummer 20. aler

AdUnit urban-intext2