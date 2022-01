Menschen stark machen mit „Sport vereint“

Mit der Zukunftskampagne „Sport vereint.“ macht sich der Badische Behinderten- und Rehabilitationssportverband (BBS) für Menschen mit geistiger Behinderung (MmgB) stark. Neben der Co-Trainer Ausbildung, die den Fokus auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von MmgB in Sportvereinen legt, wird mit der neuen Fortbildung „Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstverteidigung“ das selbstbewusste Auftreten und die Persönlichkeit der Zielgruppe gestärkt.

Der Tageslehrgang wurde nun zum ersten Mal durchgeführt und war vollständig ausgebucht. Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nord- und Südbaden waren an der barrierefreien Sportschule in Baden-Baden Steinbach vor Ort. Eine Teilnehmerin brachte die Zielsetzung auf den Punkt: „Ich möchte mein Selbstbewusstsein verbessern und mich wehren können“. Zurecht, denn schon in der Vorstellungsrunde berichteten einige von schlechten Erfahrungen mit körperlicher Gewalt.

In der Fortbildung wurden die Teilnehmer über ihre Rechte aufgeklärt und lernten sich in Gewaltsituationen zu behaupten und zu verteidigen. „Nein“ zu sagen und Grenzen zu setzen ist dabei äußerst wichtig und kann potenzielle Täter sowohl von körperlicher als auch seelischer Gewalt abhalten. Ein selbstbewusstes Auftreten dient der Prävention und ist häufig die beste Selbstverteidigung, erläutert Sport-Inklusionsmanagerin Kim Früh, die für die Planung des Lehrgangs zuständig und als Referentin vor Ort im Einsatz war. Den Teilnehmern wurde eindrücklich vermittelt, die eigenen Stärken und Kompetenzen wertzuschätzen und auf sich selbst stolz zu sein.

Maximum an Personal

Der BBS setzt für diese Fortbildung mit vier Referenten, darunter zwei Judoka und zwei Karateka, plus Lehrgangsleitung ein Maximum an Personal ein. So konnten die praktischen Übungen in Kleingruppen angeleitet und ausprobiert werden. Die Lehrgangsinhalte wurden für die Zielgruppe verständlich aufbereitet und vermittelt. „Weil Bildung keine Grenzen kennt, haben wir alle Lehrmaterialien in leichter Sprache konzipiert“, erläutert Sport-Inklusionsmanagerin Kim Früh die Herangehensweise des BBS.

Die Zukunftskampagne „Sport vereint.“ wird von der Aktion Mensch gefördert. Neben dieser Fortbildung und der Co-Trainer-Ausbildung für Menschen mit geistiger Behinderung finden auch Fortbildungen und Netzwerktreffen für Übungsleiterinnen und Übungsleiter statt.

Info: Termine und Informationen finden sich auf: www.bbsbaden.de/sport-vereint.

