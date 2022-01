Mehrere Heimspiele in Sporthalle Lauda

Gleich mehrer Heimspiele der HG Königshofen/Sachsenflur stehen am Sonntag, 23. Januar, in der Sporthalle in Lauda an. Um 14 Uhr starten die Frauen II den Heimspieltag gegen die HSG Kochertürn/Stein II. Hierbei gilt e für die Reserve der HG-Damen, gegen den Tabellenzweiten zu bestehen, um einen Platz im Tabellenmittelfeld zu wahren. Um 16 Uhr bestreiten in der Folge die Männer II ihr sechstes Spiel der laufenden Runde. Ziel ist e,s die Siegesserie von bisher fünf Siegen und daraus resultierenden 10:0 Punkten auszubauen. Beschließen werden den Spieltag die Herren II um 18 Uhr mit ihrer Begegnung gegen die HSG Kochertürn/Stein II. Die junge Truppe ist gewillt, hierbei den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten um im Nachholspiel gegen die Sport-Union Neckarsulm III die Chance auf ein Endspiel um Platz 1 der Kreisliga B zu erhalten.

Zuschauer in der Sporthalle in Lauda müssen die „2G+“-Regeln erfüllen. Es herrscht FFP2-Masken-Pflicht. sr