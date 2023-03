Martin Lanig wird Trainer beim FSV Hollenbach

Oberliga Baden-Württemberg. Eigentlich war alles klar: Der aktuelle A-Junioren-Trainer Tobias Ippendorf sollte in der kommenden Saison Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Hollenbach werden. Doch am Rande des Heimspiels gegen Offenburg wurde bekannt, dass dieses Amt nun der Ex-Profi Martin Lanig, derzeit Co-Trainer, übernehmen wird. Martin Lanig sagte dazu den FN: "Ich bin als Co-Trainer erst seit wenigen Wochen im Verein, aber ich habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt und wurde von allen prima aufgenommen. Es macht unheimlich Spaß, und ich habe gesehen, dass die Mannschaft Potenzial hat. Irgendwann haben wir uns zusammen mit Rudi Sprügel über diese Möglichkeit unterhalten. Und so kam das dann zustande."

