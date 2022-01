Marbach hat Oberliga im Visier

Die Wettkämpfe drei und vier der Luftgewehrschützen in der Landesliga Ost fanden nun statt. Am 09. sowie 16. Januar 2022 fanden die Wettkämpfe 3 & 4 der Landesliga Ost statt. Dabei gelangen den Marbacher Schützen zwei weitere Siege und sie übernahmen damit die Tabellenführung. Weiterhin finden die Wettkämpfe unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung und als Fernwettkämpfe statt.

Den dritten Wettkampf absolvierte der TSV Marbach gegen den SV Eschelbach. Hier gelang ein relativ deutlicher 4:1-Sieg. Die Tagesbestleistung erzielte Daniela Hefner mit 392 Ringen.

Hier die Ergebnisse im Detail: Annika Kurzenhäuser 381 gegen Hefner, Daniela 392; Leonard Weber 381 gegen Katharina Beuchert 387; Jana Heller 388 gegen Björn Rösner 382, Lena Michel Lena 374 gegen Göll, Fabian 377; Kilian Müller358 gegen Amelie-Viviane Fleckenstein 373

Am vierten Wettkampf kam es zur Topbegegnung zwischen dem Tabellenzweiten TSV Marbach und dem Tabellenführer SSV Spechbach. Diesen entschied der TSV mit 3:2 für sich. Letztendlichwar es ein Wettkampf auf Augenhöhe mit hervorragenden Ergebnissen auf beiden Seiten. Auch diesmal erzielt wieder Daniela Hefner die Tagesbestleistung mit 392 Ringen.

Knappe Ergebnisse

Die Ergebnisse im Detail: Daniela Hefner 392 gegen Florian Hildenbrand 390; Björn Rösner 387 gegen Stephanie Schöder 382; Fabian Göll 382 gegen Martin Hildenbrand 388; Amelie-Viviane Fleckenstein 374 gegen Dirk Schöder 382; Benedikt Schulz 381 gegen Timo Braun 376.

Durch diese beiden Erfolge steht der TSV Marbach nun ganz oben an der Tabelle. In den restlichen drei Wettkämpfen dieser Saison gilt es für den TSV, die Tabellenführung zu verteidigen. Die Tabellenführer der drei Landesligaklassen nehmen an der Relegation zum Aufstieg in die Oberliga teil. fagö