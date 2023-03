Kölner zeigen, wie es geht

Millionenbezüge für Profifußballer sind inzwischen längst die Normalität. Die europäischen Topvereine geben immer mehr Geld aus – der überwiegende Teil davon fließt in Spielergehälter. Mehr noch – manch ein Kicker scheint den Hals nicht voll genug zu kriegen und verlängert seinen Kontrakt nur dann, wenn sein Verdienst nochmals deutlich nach oben geschraubt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teufelsspirale droht

Die Gefahr, die ich darin sehe: Buttert ein Verein zu viel Kohle in seinen Kader, ist der Weg zu großen wirtschaftlichen Problemen oftmals geebnet. Eine Teufelsspirale setzt sich in Bewegung, aus der manche Vereine nur noch schwer herausfinden. Als Extrembeispiel dafür, dass ein Klub im Spitzenfußball weit über seine Verhältnisse lebt, gilt der FC Barcelona, der mittlerweile deutlich über eine Milliarde Euro an Schulden angehäuft hat.

Ich stelle deswegen mal die Frage in den Raum: Benötigt es bei der schönsten Nebensache der Welt im Besonderen sowie im Profisport im Allgemeinen eine Gehaltsobergrenze? Ich sage hierzu klipp und klar: Ja, eine solche ist in der Zwischenzeit überfällig.

Weit entfernt von Lösung

Mehr zum Thema Außenpolitik „Häuptlinge“ im Regenwald Mehr erfahren Bundestag 49-Euro-Ticket nimmt vorletzte finanzielle Hürde Mehr erfahren

Viele Köche verderben aber bekanntlich den Brei, weswegen die Europäer in dieser Hinsicht noch sehr weit von einer tragbaren Lösung entfernt sind. Kaum einer der 55 nationalen Verbände auf dem Kontinent möchte Zugeständnisse machen, um nicht Gefahr zu laufen, ins finanzielle Hintertreffen zu geraten. Alle kochen nämlich ihr eigenes Süppchen – und die Damen und Herren Funktionäre bei Uefa und Fifa schauen tatenlos zu, weil sie die verbale Auseinandersetzung scheuen wie der Teufel das Weihwasser.

Wie es funktionieren kann, zeigt sich bei einem Blick in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Bereits seit den 1980er Jahren gibt es in Nordamerika das „Salary Cap“-System. Dahinter verbirgt sich, dass der Wettstreit in den Top-Sportarten wie Basketball, Football oder Eishockey einerseits durch Gehaltsgrenzen gefördert, andererseits das wirtschaftliche Tun in gesunde Bahnen gesteuert wird. Ständig steigende Verdienste, überschuldete Klubs sowie ein damit wachsendes sportliche Gefälle zwischen den „reichen“ und den „armen“ Vereinen hatte zu dieser konzertierten Aktion geführt, die bis in die Gegenwart nicht in Frage gestellt wird.

Warum ist dies nicht auch bei uns möglich? Gesprochen wurde darüber schon oft, einzig den Willen zur raschen Umsetzung solcher Pläne kann ich weit und breit nicht erkennen.

Reißleine gezogen

Halt, Stopp – mit dem 1. FC Köln hat jetzt ein erster Verein in Deutschland die Reißleine gezogen, wie Trainer Steffen Baumgart im „Aktuellen Sportstudio“ jüngst ausgeplaudert hat. Bereits seit geraumer Zeit sind die Saläre von Spielern und Trainern auf zwei Millionen Euro im Jahr gedeckelt. Ein nachhaltiger und richtiger Schritt, der es verdient hat, Nachahmer zu finden. Denn nur so kann bei vielen Vereinen der wirtschaftliche Kollaps vermieden werden.

Wenn schon die Oberen lediglich durch permanente Passivität bei wichtigen Themen auffallen, ist es gut, dass die Basis, der 1. FC Köln, die Zeichen der Zeit erkannt hat – und handelt.