Keine Probleme

Heimstetten – Würzburger K. 0:3

Würzburg: Richter, L. Müller, Göttlicher (75. Littmann), Hägele, Haas, Franjic (65. Zaiser), Meisel (80. Aksu), Karamani, Montcheu (80. Caciel), Helmer, Sané (75. Junge-Abiol).

Tore: 0:1 (18.) Sané, 0:2 (39.) Franjic, 0:3 (65., Foulelfmeter) Sané. - Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger. - Zuschauer: 174.

Offiziell waren es gerade einmal 174 Zuschauer, die den Auftritt der Würzburger Kickers beim SV Heimstetten sehen wollten. Davon waren sogar ein Großteil Fans des FWK. Diese sahen dann einen überlegenen Auftritt ihres Teams beim Tabellenschlusslicht der Regionalliga Bayern. Am Ende setzten sich die Kickers am Stadtrand von München mit 3:0 durch. „Von Anfang an war es eine sehr konzentrierte Vorstellung. Wir haben wenig zugelassen, hatten aber auch nicht die Fülle an Chancen. Vor dem gegnerischen Tor waren wir allerdings eiskalt. Daher war es auch ein verdienter Sieg“, analysierte Trainer Marco Wildersinn. Für die Unterfranken war dies gleichbedeutend mit dem fünften „Dreier“ in Serie. Lobende Worte für die Würzburger Leistung fand auch Heimstettens Trainer Christoph Schmitt: „Würzburg ist einfach eine sehr, sehr starke Mannschaft.“ pati