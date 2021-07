Keine „Deutschen“ mit den Herren 65

Während die Damen-50-Mannschaft des TA TSV Weikersheim wegen einiger September-Spieltermine zurückzog, stürzte sich die Damen 40 gegen den TC Ditzingen II in der Bezirksstaffel 2 in das erste Heimspiel. Chancenlos waren jedoch Sabine Herrmann, Lina Barth und das Doppel Herrmann/Khatib. Negative Match-Tiebreak-Erfahrungen sammeln mussten Maison Khatib, das Doppel Barth/Kolb und mit dem kuriosen Ergebnis von 0:6 6:0 7:10 auch Daniela Kolb.

Erfolgreich jedoch waren die beiden Herren-50-Mannschaften. Die Herren 50 I ließen im Heimspiel der Württembergliga gegen den TC Weissenhof 1 beim 8:1 nichts anbrennen. Andrej Safenreiter hatte bei seinem 6:4 6:4 etwas Mühe. Nur der sieggewohnte Stefan Faude musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben: 4:6 6:3 4:10. Alle anderen Matches gingen glatt an die Weikersheimer: Thorsten Knoll 6:2/6:1, Alexander Baumann 6:0/6:2, der Gegner von Oliver Barth gab beim Stand von 6:2/ 3:0 auf und Jochen Ansmann 6:3/6:3. Auch die Doppel waren eine klare Angelegenheit: Knoll/Uwe Schneider: 6:1/6:2, Faude/Barth 6:1/6:4 und Baumann/Ansmann 6:3/6:0.

In der Bezirksstaffel 2 gewannen die Herren 50 II beim TA TSV Auenstein mit 5:1 Erfreulich locker setzten sich Jürgen Fricke (6:0/6:1), Klaus Hellinger (6:1/6:1) und Ulrich Löffler (6:2/6:1) durch. Auch Roland Herrmann hatte anfangs keine Mühe, verlor aber noch, gesundheitlich angeschlagen, mit 6:1 2:6 13:15. In den Doppeln gab es keine Probleme: Herrmann/Hellinger 6:4/6:1 und Fricke/Löffler 6:1/6:2.

Die Herren 65 des TA TSV Weikersheim reisten zum Topteam der Regionalliga Südwest, Westerbach Eschborn. Bei einem Sieg wäre die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft in greifbarer Nähe gewesen. Der in bestechender Form spielende Hans-Jürgen Kullmann (6:3/6:4) und mit Mühe Ivo Roubal (5:7/6:1/10:8) gewannen. Rolf Deutsch spielte gegen einen sehr starken Gegner groß auf und führte im Match-Tiebreak mit 6:2. War es die berüchtigte Angst vor dem Gewinnen? Jedenfalls unterliefen ihm plötzlich unbedrängte Fehler und er verlor 6:4/2:6/7:10. Chancenlos waren Uwe Heinrich (2:6/4:6), Herold Spang (3:6/2:6) und Norbert Wonneberger (4:6/1:6).

Alle Doppel mussten nun gewonnen werden, allerdings wurden alle verloren: Deutsch/Roubal 2:6/3:6, Heinrich/Spang 1:6/3:6 und Kern/Wonneberger 3:6/6:7. Nach dieser 2:7-Niederlage spielen nun andere Mannschaften um die Deutsche Meisterschaft. ta