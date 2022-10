Jörg Albrecht ist Doppel-Vizemeister

Das Finale zur Cross Country Meisterschaft (GCC) fand auf der MX-Strecke des MSV Bühlertann bei Schwäbisch Hall statt. Bis zu 600 Fahrern kamen zum Finale und kämpften bei Dauerregen und schlammigen Bedingungen um die letzten Meisterschaftspunkte, mit dabei die Piloten vom Motorsportclub Schefflenz. Wegem den starken Regenfälle wurden die steilen Auf- und Abfahrten sowie die Walddurchfahrt aus dem Streckenverlauf genommen. Die Rennen wurden auf verkürzter Strecke gefahren und auch die Renndistanz wurde von 120 auf 90 Minuten gekürzt.

Den Anfang am Samstagmorgen machten die Klassen, XC Oldtimer, XC Youngtimer und die XC E-Bike Klasse. Bei den Oldtimern gelang MSC-Pilot Uwe Westenhöfer ein super Start, und er setzte sich mit seiner SWM an die Spitze des Feldes. Westenhöfer konnte die Führung jedoch nicht lange halten und seine Kontrahenten gingen an ihm vorbei, darunter auch seine MSC-Kollegen Peter Körber und Walter Seufert. Körber erzielte den sensationellen zweiten Platz, gefolgt von seinen Vereinskollegen Walter Seufert auf Platz drei.

Kämpferische Leistung

In der XC-Gäste Klasse kämpfte MSC-Pilot Marvin Möhler mit dem schlammigen Boden von Bühlertann und zeigte ein sensationelles Rennen. Am Ende stand Möhler mit einer kämpferischen Leistung mit dem beachtlichen zweiten Platz auf dem Siegerpodest.

In der der XC-Sport 3 Klasse ging MSC-Multimeister Jörg Albrecht an den Start, bei ihm ging es hier noch um die Meisterschaft. Albrecht lies sich vom Regen nicht abhalten und zeigte ein souveränes Rennen, er übertraf alle Erwartungen und lag fehlerfrei in Führung. Doch dann zum Rennende ging Albrecht in der Waldsektion kurz zu Boden und der Meisterschaftsführenden Tobias Balzer übernahm dadurch die Führung übernehmen. In Führung liegend bekam Balzer jedoch Probleme mit seinem Motorrad und musste kurz vor der Ziellinie sein Motorrad mit Motorschaden abstellen. Albrecht dadurch wieder in Führung und wurde als Sieger abgewunken. Er sicherte sich somit auch in der XC Sport 3 Klasse den Vizemeistertitel.

In der XC Sport 1 Klasse fuhr MSC Pilot Nils Froede ein beachtliches Rennen und stand mit dem dritten Platz noch auf dem begehrten GCC-Siegerpodest.

In der Hochkarätigen XC Pro Klasse ging es richtig zur Sache. Hierbei galt das Augenmerk dem MSC-Pilot Max Weber. Ihm gelang ein guter Start und er lag in der Spitzengruppe. Er kam mit der schlammigen Strecke gut zurecht und lag auf dem vierten Platz. Kurz vor Rennende bekam er jedoch Probleme mit seiner Maschine, konnte das Rennen aber als Fünfter beenden.

Zum Saisonabschluss in Bühlertann wurde der letzte Lauf der Saison 2022 mit der XC Super-Sprint Klasse gestartet. MSC-Pilot Marvin Möhler t fuhr ein tolles Schlammrennen und belegte den vierten Platz.