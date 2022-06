JF Ravenstein trotzt dem Favoriten und gewinnt den Kreispokal

Im Kreispokalendspiel der A-Junioren des Fußballkreises Buchen standen sich am Freitagabend im Mudauer Stadion die JSG Mudau und die JF Ravenstein gegenüber. Beide Landesligisten hatten sich über das Viertel,- und Halbfinale für das Endspiel qualifiziert. Während die JSG Ravenstein mit dem sechsten Tabellenplatz abgeschnitten hat, wurde die JSG Mudau mit 48 Punkten Meister der vergangenen Landesliga-Runde und ging in heimischen Terrain auch als Favorit in das Finale. Das 1:0 für die Hausherren untermauerte zunächst auch die Favoritenrolle, doch die Gäste waren gewillt, sich für die herbe Rundenniederlage zu revanchieren. Nach dem Ausgleich wurden die Gäste zunehmend dominanter und erzielten drehten mit dem 2:1-Führungstreffer den Spieß um. Trotz allem Bemühen gelang den Gastgebern nicht mehr der Ausgleich und damit sicherte sich die JSG Ravenstein den diesjährigen Pokal der A-Junioren. Die JSG Mudau wird aber das als Landesliga-Meister erworbene Aufstiegsrecht in die Verbandsliga nicht wahrnehmen. Bild: Klaus Narloch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1