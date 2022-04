Jetzt Tickets sichern

Ab sofort können im Ticketshop der Schwäbisch Hall Unicorns die Karten für einzelne Spiele der GFL-Saison 2022 im „Optima Sportpark“ gebucht werden. Hinzu kommen bald die Tickets für das CEFL-Viertelfinale, für das Dauerkarteninhaber schon jetzt und bis zum 24. April eine Option auf „ihren“ Sitzplatz haben.

Die Saisoneröffnung der Unicorns ist in diesem Jahr kein GFL-Spiel sondern das CEFL-Viertelfinale am 7. Mai. Fans, die bereits mit GFL-Saisontickets ausgestattet sind, bekommen jetzt die Option, sich ihren Dauerkarten-Platz auch für das CEFL-Viertelfinale im „Optima- Sportpark“ zu sichern. Gegner werden die Sieger aus dem Achtelfinalspiel zwischen den Copenhagen Towers und den Örebro Black Knights, das zwei Wochen vorher in Kopenhagen ausgetragen wird, sein. Ihre Option müssen die Dauerkarteninhaber bis zum 24. April ausüben. Danach gehen alle Tickets für dieses Spiel in den freien Verkauf.

Am 21. Mai starten die Haller Bundesligisten dann mit ihrem Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes in die GFL-Saison 2022. Für dieses Spiel und die vier weiteren GFL-Heimpunktspiele vor den Playoffs können ab sofort Tickets gebucht werden. Bis zum ersten Spiel können dort auch noch Dauerkarten für die gesamte GFL-Saison 2022 gebucht werden.

Alle Tickets gibt es im Internet unter www.unicorns.reservix.de, der rund um die Uhr geöffnet ist. axe