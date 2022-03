„Jako“ steigt beim VfB Stuttgart als Investor ein

„Jako“ und der VfB Stuttgart bleiben langfristig Partner. Die ursprünglich bis 2023 laufende Zusammenarbeit wurde vorzeitig bis 30. Juni 2029 verlängert. Gleichzeitig steigt der Teamsportausrüster aus Hollenbach bei der VfB Stuttgart 1893 AG als Investor ein. Für 2023 ist ein gemeinsames Retailkonzept geplant, und der VfB und „Jako“ werden ihre gemeinsamen Teamsportaktivitäten intensivieren. Die damit verbundene strategische Intensivierung der Partnerschaft zwischen dem Familienunternehmen und dem Fußballclub markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von „Jako“. Es stellt außerdem die Weichen für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens in Richtung Teamsport, Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit. Nadine Sprügel, Vorstandsvorsitzende von „Jako“, sagt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit dem VfB Stuttgart in die Zukunft zu gehen. Wichtige Strategiepunkte von „Jako“ wie das Thema Nachhaltigkeit und die Verbindung zur Region sind in unserer Partnerschaft fest verankert.“ Rudi Sprügel, „Jako“-Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagt: „Als Familienunternehmen aus Hohenlohe haben wir neben der geographischen Nähe zu Stuttgart auch insgesamt einen hohen Bezug zum VfB. Daher macht es mich sehr stolz, dass wir gemeinsam mit dem VfB Stuttgart eine langfristige Partnerschaft aufbauen konnten, die beide Seiten nach vorne bringt. Wir haben nicht nur eine gemeinsame Vision, sondern auch Menschen, die bereit sind, diese aktiv umzusetzen. Mit der Investition richten wir uns strategisch aus und setzen ein klares Statement für die Region und den Fußball als unsere DNA.“ Bild: jako

