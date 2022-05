„Ironman“ steht als Nächstes an

Beim VfL Eberstadt ist nicht nur Fußball angesagt, sondern auch Ausdauersport. Seit Daniel Burkhardt seinen Wohnsitz nach Stuttgart verlegt hat, hörte er mit dem Fußball spielen auf und suchte sich eine neue Herausforderung, die er im Ausdauersport fand. Mit den Zugspitzläufen in Garmisch Partenkirchen sammelte er 2018 und 2019 im Super Trail die ersten Eindrücke. Da ihn diese Bergläufe nicht genug anspornten, wechselte er in den Triathlon. Mit einem Privattrainer begann er sein Training zu optimieren, indem er regelmäßig Radfahren, Schwimmen und Laufen ging. Am Breisgau Triathlon (Mitteldistanz) nahm Burkhardt im August 2021 teil. Dort belegte er mit einer Zeit von 4:53 Stunden den 51. Platz. Zur Vorbereitung lief er Anfang August den City Triathlon in Frankfurt in 4:12 Stunden und erreichte den 107. Gesamtplatz. Wegen Corona sind 2021 weitere Veranstaltungen ausgefallen. Daher kann er sich erst in diesem Jahr auf das Event „Challenge Almere-Amsterdam“ am 10. September im Triathlon Langdistanz vorbereiten. Dazu nahm er am 24. April an seinem ersten Marathon in Hamburg teil. Bei über 10 000 Läufern, die auf der rund 42 Kilometer langen Strecke ins Rennen gingen, erreichte Burkhardt in 2:57:25 Stunden den 295 Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun mache ihm das Training für die weiteren Herausforderungen richtig Spaß, sagt er, denn schon Ende Mai stellt er sich seinem ersten Ironman „70.3“ im Kraichgau. Danach kommt noch der Zugspitzlauf mit einer Strecke von 80 Kilometern und über 3000 Höhenmetern. Gekrönt wird das sportliche Jahr mit dem Event in Amsterdam.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2