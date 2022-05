In richtig guter Form

Tim Gromov von der Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim startete in diesem Frühjahr erfolgreich in die Turniersaison, in dem er an verschiedenen Jugendturnieren in der Altersklasse U 15 teilnahm.

Beim E-Ranglistenturnier in Gerlingen überzeugte er mit dem dritten Rang im Einzel. In Weinheim startete er beim D-Turnier im Einzel und Doppel und war mit den Plätzen eins und drei sehr zufrieden. Diese Platzierungen ermöglichten ihm die Teilnahme am höher klassifizierten C-Badminton-Ranglistenturnier in Reutlingen. Hier kam er über den 13. Rang nicht hinaus. moki