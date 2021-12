Nach einem eindrucksvollen 4:1-Erfolg gegen Arsenal London am Mittwochabend, mit dem die Fußball-Frauen der TSG Hoffenheim dennoch den Einzug ins Viertelfinale des UEFA Women’s Champions League verpassten, will die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai auch in der Frauen-Bundesliga für einen guten Jahresabschluss sorgen. Am Samstag (13 Uhr) tritt die TSG zum ersten Rückrunden-Spieltag beim SC Freiburg an. Das Baden-Derby wird im SWR-Livestream und auf Magenta Sport übertragen.

Trainer Gabor Gallai sagt: „Das war ein tolles und würdiges letzten Champions-League-Gruppenspiel. Es war alles geboten und das Wunder von Hoffenheim lag tatsächlich in der Luft, sodass es im Stadion nach der 60. Minute zu knistern angefangen hat. Wir sind definitiv auf den Geschmack gekommen und werden entsprechend alles daransetzen, das in der nächsten Saison wieder erleben zu können.“

Dazu wäre ein Sieg beim SC Freiburg hilfreich. Gallai sagt: „Nach einem schweren Auftaktprogramm hat der SC Freiburg in der Hinrunde noch die richtige Antwort gefunden, sich gut gefangen und gegen gleichwertige Teams Punkte geholt. Spielerisch hat sich der Sport-Club in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und zeigt nun richtig gute Ansätze. Wir erwarten eine Mannschaft, die immer druckvoll gegen den Ball spielt. Die Baden-Derbys gegen Freiburg sind immer kurzweilig, das wird auch am Samstag sehr wahrscheinlich wieder so sein. Das wird alles andere als eine leichte Aufgabe für uns, das haben wir auch schon im Hinspiel zu spüren bekommen. Es hilft sicherlich, dass wir gegen Arsenal nochmal einen echten Achtungserfolg gelandet haben. pik