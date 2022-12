Im Weitsprung die Besten

Zum Abschluss der Wettkampfsaison glänzten die Nachwuchssportler der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim mit vielen Podiumsplätzen beim Hallensportfest in Neckarsulm. Elf Athleten waren insgesamt zehnmal auf dem Treppchen in den Einzelwertungen und siegten in der Staffel der Klasse U 8.

Im Dreikampf, aus den Disziplinen Zonenweitsprung, Medizinballstoßen und 30 Meter-Sprint bestehend, stellten die Athleten ihr Können unter Beweis. Den krönenden Abschluss des Wettkampfes bildeten die Pendelstaffeln, bei denen immer vier Kinder ein Team formten.

Durch alle Altersklassen zeigten die Igersheimer beim Weitsprung auf die Weichmatte und im Sprint die besten Leistungen. Gewertete wurde nach Punkten, für die jeweils beste Leistung in den einzelnen Disziplinen gab es einen Punkt, und wer am Ende die wenigsten Punkte hatte wurde als Sieger ausgezeichnet.

Sehr dominant war man in der Klasse W 6. Hier siegte Alissa Laska vor Magalie Bulling und Constanze Lindt. In der Klasse W 7 feierten Henriette Ochs vor Annika Dietzel den Doppelsieg. Mia-Su Klinger belegte Platz 9. Lina Walter erreichte in der Klasse W 10 den dritten Platz.

Bei den Jungs war Egor Kerter (M 8) in allen Disziplinen der beste Athlet und gewann sicher. Dies gelang auch Eliah Siewior in der Klasse M 6. Finnik Roth (M 7) belegte ebenso den dritten Platz wie Jannik Roth (M 10). Bei den Pendelstaffel stellte man in der Klasse U 8 mit Henriette Ochs, Annika Dietzel, Alissa Laska und Finnik Roth das Siegerteam.

Die Veranstaltung war Auftakt des Kinderleichtathletik-Cups der im Februar und März fortgesetzt wird. Am Ende werden die Gesamtsieger der Jahrgänge ermittelt. (hl)