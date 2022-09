Im vereinsinternen Duell gewinnt „die Erste“

Die Tischtennis-Teams des VfB Bad Mergentheim waren wieder im Einsatz. Dabei gab es auch ein vereininternes Duell.

Herren Bezirksklasse A Gr. 1

VfB Bad Mergentheim II – VfB Bad Mergentheim I 2:9

Bad Mergentheim II: Michael Mayer, Christian Schrickel, Reinhold Frey, Martin Kraft, Herwig Wegner und Felix Müller.

Bad Mergentheim I: Uwe Pattschull, Robert Blechschmidt, David Englert, Rudi Giller, Christian Gundel und Ahmad Almostafa.

Bei den Eingangsdoppeln überraschten Schrickel/Frey mit einem Sieg in fünf Sätzen gegen Blechschmidt/Gundel. Mayer/Wegner unterlagen Pattschull/Englert und Giller/Almostafa setzten sich gegen Kraft/Müller durch. Die ersten vier Spiele gingen jeweils über fünf Sätze, so auch die Niederlage von Mayer gegen Blechschmidt. Schrickel unterlag Pattschull von der Ersten. Frey holte nun den zweiten Punkt für „MGH II“ gegen Giller. Die nächsten Partien gingen an die „Gäste“ von MGH I. Kraft – Englert, Wegner – Gundel, Müller – Almostafa, Mayer – Pattschull und Schrickel – Blechschmidt zum 2:9-Endstand.

Herren Kreisliga A Gr. 2

VfB Bad Mergentheim III – TSV Niedernhall IV 9:1

Bad Mergentheim: Heiko Werner, Alexander Knorr, Lukas Wegner, Johann Schmeer Martin Glibota und Rainer Trommler.

Ohne die beiden Spitzenspieler Mlotek und Karkhi verbuchte die „Dritte“ im ersten Spiel der Saison einen deutlichen Sieg. Die Doppel Werner/Knorr, Wegner/Glibota und Schmeer/Trommler waren alle erfolgreich. Nacheinander gewannen dann Werner, Knorr, Wegner, Schmeer und Glibota ihre Einzel. Nur Trommler gab den Ehrenpunkt für Niedernhall ab bevor Werner den Schlusspunkt mit seinem zweiten Einzel zum 9:1 setzte.

Das nächste Spiel: Samstag, 1. Oktober um 18 Uhr der VfB Bad Mergentheim II muss bei der SG Garnberg antreten. VfB/Bö