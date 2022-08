Igersheimerin holt den Landestitel

Die baden-württembergischen Meisterschaften der Masterklassen fanden dieses Jahr in Weinstadt statt. Annette Lehr (SSC Taubertal) startete in vier Disziplinen. Gestartet ist sie am Samstag über die 80-Meter-Hürden. Nach der vierwöchigen Trainingspause ist es ihr schwer gefallen, in den Rhythmus zu finden. Sie erreichte am Ende eine Zeit von 16,47 Sekunden, was den Titel bedeutete.

Später am Nachmittag lief sie bei Hitze die Stadionrunde. Auf der Zielgeraden hielt sie ihr Tempo nicht mehr, sicherte sich aber mit 77,34 Sekunden die Silbermedaille. Am Sonntag folgten dann die Kurzsprints.

Annette Lehr holte den Landestitel über 80-Meter-Hürden. © SSC Taubertal

Bei den 100 Metern erreichte sie mit der Zeit von 15,10 Sekunden sie den zweiten Platz. Auch über die 200 Meter sicherte sie sich mit 31,97 Sekunden den dritten Vizetitel. Die Igersheimerin hat somit bei vier Starts vier Medallien ersprintet.