Hybride Veranstaltung

Der am 18. November Fechtertag des Nordbadischen Fechter-Bundes (NFB) wird am 18. Dezember um 15Uhr als Hybrid- Veranstaltung angeboten. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer entweder online oder in Präsenz teilnehmen können. Wer in Präsenz teilnehmen möchte: Der Fechtertag findet im Fechtzentrum Tauberbischofsheim (Teilinternat) statt. Bei der Teilnahme gelten die dann aktuellen Corona-Regelungen des Bundeslandes Baden-Württemberg.

Für die Online-Teilnahme erhalten die Teilnehmer zeitnah die Zugangsdaten.

Für eine bessere Organisation ist sowohl eine An- als auch eine Abmeldung an der Geschäftsstelle erforderlich, und zwar bis Montag, 13. Dezember.

Der Vorstand des NFB und der ausrichtende Verein, der Fecht-Club Tauberbischofsheim, laden alle Delegierten nach Beendigung des Fechtertages 2021 noch zu einem kleinen Imbiss ein.

