Hollenbach. Der FSV Hollenbach hat sein erstes Heimspiel nach dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg mit 1:0 gewonnen. Gegner im heimischen "Greuth" war kein Geringerer als Meisterschaftsmitfavorit FC Villingen. In einer intensiven Partie verteidigte der FSV leidenschaftliche, und Matthias Hahn erzielte den siegbringenden Treffer in der 57. Minute per verwandeltem Foulelfmeter. Schon am Mittwoch geht es daheim weiter gegen Neckarsulm. Beginn ist 18.30 Uhr.

