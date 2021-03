Gommersdorf. Die Teammanager Jörg Olkus und Daniel Gärtner vom Verbandsligisten VfR Gommersdorf haben Gespräche mit den Verantwortlichen im sportlichen Bereich geführt. Und jetzt ist klar: Die VfR-Verantwortlichen setzen weiter auf Trainer Peter Hogen und seinen Co, Tobias Scheifler.

Mit diesem Duo an der sportlichen Spitze besteht nicht nur die Hoffnung auf einen längeren Verbleib in der Verbandsliga, sondern auch auf eine weitere Steigerung der Leistungen bei einzelnen Spielern.

Da die meisten Aktiven ihre sportliche Zukunft weiter bei den Jagsttälern sehen, gilt es noch zum Stamm ein paar Mosaiksteine ins Mannschaftsgefüge der kommenden Saison von Olkus und Gärtner einzufügen. Definitiv werden Felix Schmidt und Tom Stöckel aus beruflichen beziehungsweise schulischen Gründen die Hohenloher Jagsttäler verlassen.

Zwei oder drei weitere Personalien müssen noch von Olkus und Gärtner „beackert“ werden. Zwei Zugänge hat der VfR zur neuen Saison an der Angel, deren Namen die Teammanager zur gegebenen Zeit bekannt geben wollen.

Schon in der Winterpause wechselte Torhüter Leon Volk jagstaufwärts zum Hohenloher B-Ligisten TSV Dörzbach.