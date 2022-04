Hoffnung auf die Rückkehr einiger Spieler

Zum ersten Heimspiel der Saison 2022 der Silverbacks Walldürn in der Kreisoberliga Baden-Württemberg gastierte am vergangenen Samstagnachmittag als Gegner die Mannschaft Esslingen Racoons in Walldürn auf dem dortigen Sportgelände in Walldürn-Süd. Das Spiel ging mit 16:17 verloren. Es war ein gutes und spannendes Spiel, in dessen Verlauf sich bei den Walldürner Silverbacks jedoch offensichtlich bemerkbar machte, dass momentan noch einige Spieler erkrankt bzw. verletzt sind, was Hoffnung auf die nächsten Spiele macht, wenn diese im ersten Verbandsrundenspiel ausgefallenen Spieler dann wieder komplett einge-setzt werden können.

Das nächste Heimspiel der Wilverbacks gegen die Pforzheim Wilddogs 2 findet am Sonntag, 8. Mai, um 15 Uhr wiederum auf dem Gelände der Eintracht Walldürn im. ds

