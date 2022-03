Hoffenheim müht sich zum Sieg

In der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd setzte sich die TSG Hoffenheim mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Donzdorf durch und sammelte damit wichtige drei Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Gegen den Tabellenneunten tat sich das Team von Michael Schubert und Nadine Piltz jedoch schwer, Lina Backhaus erzielte kurz vor Schluss per Kopf das Tor des Tages (77.). Schon gegen den VfL Sindelfingen musste sich die TSG mit einem hart erkämpften 1:0 begnügen, nun folgte auch gegen den 1. FC Donzdorf ein knapper und mühevoller Sieg. „Man merkt momentan, dass wir nicht so eingespielt sind“, so U17-Trainerin Nadine Piltz. „Wir würfeln jede Woche ein neues Team zusammen und trainieren nur selten mit dem gesamten Kader. Das sieht man nun auch auf dem Platz.“

