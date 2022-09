Mit 19:20 haben die Frauen der HSG Odenwald-Tauber beim TSV Weinsberg ihr erstes Auswärtsspiel der Saison verloren. Wiedergutmachung ist für die HSG am 16. Oktober möglich. Das nächste Heimspiel steht gegen die HSG Heilbronn II an. Heimspielstätte hier ist, einmalig in dieser Saison, die Nibelungenhalle in Walldürn. Bild: HSG

