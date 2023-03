Hardheimer Handball-Spiel gegen Leutershausen II fällt aus

Hardheim. Die Hardheimer Badenliga-Handballer haben heute, Samstag, kurzfristig spielfrei. Die Heim-Begegnung gegen die SG Leutershausen II, eigentlich angesetzt auf 19.30 Uhr, fällt kurzfristg aus. "Wir haben heute Nacht eine E-Mail erhalten, dass die Mannschaft nicht antritt", informierte Manfred Dörr, Abteilungsleiter Handball beim TVH, die FN am Samstagmorgen. Die Begegnung wird nun mit 2:0 Punkten für den TV Hardheim gewertet. Es war nicht die erste Spielabsage der Leutershausener, weshalb die Mannschaft nun ihr Spielrecht in der Badenliga verliert. die erste Mannschaft der SG spielt in der 3. Liga, zudem hat Leutershausen eine A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1