Hardheim. Hardheim Badenliga-Handballer haben das Halbfinal-Hinspiel in der Oberliga-Aufstiegsrunde am Samstagabend daheim gegen die SG Ofterseheim/Schwetzingen II mit 25:25 beendet. Henrik Bischof gelang der Ausgleich in letzter Sekunde. Damit ist die Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Samstag schwierig. Der TVH muss dort gewinnen. Auch jedes Unentschieden ab 26:26 würde die Hardheimer ins Finale bringen. Einen ausführlichen Spielbericht lesen Sie in Kürze auf www.fnweb.de.

