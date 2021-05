Hakro Merlins verpassen in München die Überraschung nur knapp

Crailsheim. FC Bayern München – Hakro Merlins Crailsheim 83:79

(25:20, 17:19, 25:19, 15:21)

München: Seeley (33 Punkte/davon 5 Dreier), Reynolds (13/1), Zipser (12/2), Baldwin (10/1), Radosevic (5/1), Sisko (4), Lucic (4), Gist (2), Amaize.

Crailsheim: Bell-Haynes (23/2), McNeace (18), Radosavljevic (13/3), Stuckey (9/3), Jones (8/2), Lasisi (6/2), Bleck (2), Caisin.

Im zweiten Spiel der Best-of-5-Playoff-Serie warteten die Hakro Merlins aus Crailsheim am Freitagabend mit einer deutlichen Leistungssteigerung auf. Dennoch siegten die klar favorisierten Spieler des frischgebackenen Pokalsiegers FC Bayern München mit 83:79. Damit führt die Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt, in der besonders DJ Seeley eine überragende Leistung zeigte, mit 2:0 und hat beste Aussichten, in das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. Nach der sehr guten Vorstellung im zweiten Spiel darf man die „Zauberer“ aus Crailsheim jedoch noch längst nicht abschreiben.

