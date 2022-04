Hainstadt unterstreicht seine gute Verfassung

In der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen bleiben die Konturen der Tabelle sowohl an der Spitze wie auch am Tabellenende unverändert. Die Begegnungen brachten in dieser Hinsicht keine Überraschungen. Doch greifen auch in der Bezirksklasse die Auswirkungen der Pandemie, welche zu „nicht angetreten“ führen. ETSV Lauda – Spvgg Hainst. II 2:9 ETSV Lauda: Einzel: Appel, Lerke, Storch, Kleist, Herrmann, Kirschning, Doppel: Appel/Lerke, Storch/Kleist, Herrmann/Kirschning. Spvgg Hainstadt II: Einzel: Preuhs, Gramlich, Okorafor, Ritter, Gentner, Meidel, Doppel: Gramlich/Okorafor, Preuhs/Gentner, Ritter/Meidel. Spielverlauf: 1:0 Appel/Lerke, 1:1 – 1:6 Gramlich/Okorafor, Ritter/Meidel, Gramlich, Preuhs, Ritter, Okorafor, 2:6 Herrmann, 2:7 – 2:9 Gentner, Preuhs, Gramlich. Die Spvgg Hainstadt II hat sich in dieser Saison in die vordere Tabellenhälfte gespielt und unterstrich dies mit einem 9:2-Sieg beim ETSV Lauda. Die Spvgg ging mit 2:1 aus den anfänglichen Doppeln heraus und baute diesen Vorsprung Spiel für Spiel auf 6:1 aus. Der ETSV setzte einen Erfolg von Herrmann dagegen. Die Gäste behielten das Anhäufen von Einzelsiegen bei und holten die nötigen drei weiteren Zähler zum Gesamterfolg, wobei die abschließenden beiden Matches im Entscheidungssatz und knapp endeten. TSV Oberwittstadt – ETSV Lauda 0:9 Das Heimteam trat nicht an. SV Niklash. II – TV Hardheim 9:0 SV Niklashausen II: Einzel: Anderlik, Rist, Heß, Seiler, Siegfried Sorger, Robert Sorger, Doppel: Anderlik/Seiler, Rist/Heß, S. Sorger/R. Sorger, TV Hardheim: Einzel: Oelerking, Kropf, Wagner, Danciu, Sisow, Kleister, Doppel: Oelerking/Kropf, Wagner/Danciu, Sisow/Kleister. Spielverlauf: 1:0 – 9:0 Anderlik/Seiler, Rist/Heß, S. Sorger/R. Sorger, Anderlik, Rist, Heß, Seiler, S. Sorger, R. Sorger. SC Grünenwört – SV Dertingen 5:9 SC Grünenwört: Einzel: Felde, Grein, Hörtreiter, Theis, Weimann, Seipp, Doppel: Felde/Hörtreiter, Grein/Theis, Weimann/Seipp. SV Dertingen: Einzel: Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Seubert, Scheckenbach, Doppel: Braun/Seubert, Keller/Holzmann, Semmler/Scheckenbach. Spielverlauf: 0:1 Keller / Holzmann, 1:1 Grein/Theis, 1:2 Semmler/Scheckenbach, 2:2 Felde, 2:3 Braun, 3:3 Hörtreiter, 3:4 Keller, 4:4 Weimann, 4:5 – 4:6 Seubert, Braun, 5:6 Grein, 5:7 – 5:8 Keller, Holzmann, Seubert SV Seckach –TSV Oberwittstadt 9:2 SV Seckach: Einzel: Eckl, Siegmann, Thomaier, Parstorfer, Schall, Reichert, Doppel: Eckl/Siegmann, Thomaier/Schall, Parstorfer/Reichert, TSV Oberwittstadt: Einzel: Franz Eberhard, Brand, Daniel Eberhard, Wolz, Oschmann, Albrecht, Doppel: F. Eberhard/D. Eberhard, Brand/Oschmann, Wolz/Albrecht. Spielverlauf: 1:0 Eckl/Siegmann, 1:1 F. Eberhard/D. Eberhard, 2:1 – 7:1 Parstorfer/Reichert, Eckl, Siegmann, Thomaier, Parstorfer, Schall, 7:2 Oschmann, 8:2 – 9:2 Eckl, Siegmann. SG Dörlesberg/N. – FC Hettingen 0:9 Das Heimteam trat zu dieser Begegnung nicht an. hpw

