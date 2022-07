Häfner ist Badischer Meister

Zu den Badischen Meisterschaften, die dieses Jahr parallel mit der „Junioren-Gala“ des Deutschen Leichtathletikverbands in Walldorf stattfanden, reiste TSV Buchens Leichtathletiktrainer Alexander Kull mit zwei Startern an.

In der ernsthaften Atmosphäre dieses großen Wettkampfs, in der auch nationale und internationale Spitzenleistungen zu sehen waren, mussten sich die zwei Buchener Leichtathletik-Newcomer zunächst entsprechend einstellen und die aufkommende Aufregung bändigen. Immerhin galt die „DLV-Gala“ für die nationalen Starter auch zur Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaften.

Paradedisziplin

Als erstes trat Luca Grimm (U20) in seiner Paradedisziplin, dem 100 Meter Lauf, gegen elf Konkurrenten an. Nach einem leicht hitzeschläfrigen Start sah sich Grimm jedoch am Ende seines Läuferfelds.

Durch seine im Wintertraining technisch verbesserte Lauftechnik in der zweiten Phase des Rennens schob sich Luca dann immer weiter vor.

Mit einem bilderbuchmäßig ausgeführten Zieleinlauf verwies er sogar noch den Konkurrenten von der TuS Lörrach-Stetten nach Auswertung des Zielfotos auf Platz 3 (11,42) und ergatterte sich somit den Titel des Vizemeisters.

Am zweiten Tag der Wettkämpfe in Walldorf ging der absolute Newcomer Tristan Häfner im letzten Wettkampf des Tages an den Start. Von Anfang an konzentriert und auf eine gute Technik ausgerichtet, startete der Buchener mit einem Paukenschlag in die Konkurrenz, wuchtete mit dem 700-Gramm-Speer gleich über 50 Meter in den Sektor und übernahm damit sofort die Führung.

Weiter fokussiert und nach Anpassung der Anlaufdynamik steigerte er sich in den nächsten beiden Versuchen von Wurf zu Wurf auf die spätere Siegesweite von 52,87 Metern.

Weiter experimentiert

Von den Konkurrenten, die mit dem Odenwälder nicht gerechnet hatten, konnte niemand mehr kontern. In den folgenden drei Durchgängen experimentierte Tristan mit mehr Kraft im Abwurf und höherer Anlaufgeschwindigkeit.

So gelangen zwar noch Würfe, die weitere mögliche Steigerungen ahnen lassen, aber noch keine größeren Weiten. „Mit dieser schnellen Schulter hier werden wir noch viel Spaß haben“, lobte der langjährige ehemalige Bundestrainer Georg Baur den Buchener, der mit seinem Erfolg ein überaus erfolgreiches Wochenende für die Leichtathleten des TSV Buchen abschloss.

Zwei Wochen zuvor hatte Linda Flores ebenfalls ihr Debüt bei den Badischen Meisterschaften (U16) in Langensteinbach.

Es gelang ihr, ihre persönliche Bestleistung einstellen. Die übersprungene Höhe von 1,45 Metern reichten für den sechsten Platz in einer starken Konkurrenz.