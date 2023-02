Grundstein für Klassenerhalt

Beim ersten Heimwettkampf der KTV Hohenlohe III in der Turn-Landesliga gewann die WKG Leinfelden-Stetten mit 1,45 Punkten Vorsprung. Das Bodenturnen wurde nur knapp verloren. Mit sicheren Übungen am Seitpferd wurde dies mit 1,75 Punkten für die KTV gewonnen. Hier war Bester Tim Huber von der TSG Öhringen. Klar wurde das Ringeturnen von den Älteren Leinfeldenern gewonnen. Den schönsten Tsukahara zeigte am Sprungtisch Florian Pfleger. Der Sprung wurde auch klar mit 1,9 Punkten Vorsprung gewonnen.

Auch das Barrenturnen entschieden die Hohenloher mit 0,9 Punkten für sich. Auch hier war bester Turner Michael Bogdahn mit 12,4 Punkten. Vor dem letzten Gerät, dem Reckturnen, war das Gesamtergebnis punktgleich und die besseren Nerven entschieden den Wettkampf.

Klarer Erfolg

In der Oberliga trat die KTV Hohenlohe II gegen WKG TG Wangen-Eisenharz II an. Mit 47:39 war auch hier die KTV II erfolgreich. Bereits beim Bodenturnen ging die KTV klar mit 10:3 in Führung. Bester war hier Moritz Thiele. Knapp ging es am Seitpferd her. Mit 10:9 gingen auch diese Punkte an die KTV. Julian Pfleger zeigte hier seine Stärke. Klar wurde das Ringeturnen für WKG Wangen-Eisenharz mit 11:4 entschieden.

Bester Pferdspringer für die KTV war Philipp Schmidt. Mit 12,40 Punkten holte er vier Scorepunkte. Damit wurde das Gerät mit 7:6 für Hohenlohe entschieden. Klar war auch wieder das Ergebnis am Barren mit 8:3 Punkten für Hohenlohe. Auch hier war Bester Hohenloher Philipp Schmidt. Das abschließende Reckturnen ging noch einmal knapp mit 8:7 an die KTV. Die besten Übungen zeigten hier Philipp Schmidt, mit 12,6 Punkten und Moritz Federolf mit 12,55 Punkten.

Für beide KTV-Mannschaften wurde damit der Grundstein zum Klassenerhalt gelegt. kgsp