Hellena Hugenberg, TV Bad Mergentheim, triumphiert sowohl bei den Junior Challenges Triathlon national und international in doppelter Hinsicht. Sie gewinnt die Junior Challenge in Roth über 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und einen Kilometer Laufen in 21:35 Minuten mit 46 Sekunden Vorsprung, als auch die Junior Challenge in Almere/Amsterdam über 380 Meter Schwimmen im offenen Wasser und 4,2 Kilometer Laufen in der Altersklassenwertung von elf bis 16 Jahren.

