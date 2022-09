Gleich Tabellenführer

Der Schachklub Buchen/ Walldürn trat in der Bezirksklasse Odenwald/Tauber auswärts gegen Paimar II an. Gleich in der ersten Runde starten die Spieler des SK Buchen/Walldürn mit einem 4:0-Sieg optimal in die neue Saison .

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem ersten Einsatz in der Mannschaft gewann am vierten Brett Artem Honcharuk zuerst eine Leichtfigur und anschließend auch die ganze Partie gegen Julia Kuhn. An Brett drei hatte Markus Dosch im Damengambit das gleiche Glück und konnte hier nicht nur den vollen Punkt für sich beanspruchen, sondern sicherte dem Team auch zumindest ein Unentschieden.

Kurz danach verwandelte sein Bruder Stefan Dosch am Nachbarbrett die Figurenmehrheit gegen den Routinier Uwe Zschommler ebenfalls in einen Sieg .

Figur gewonnen

Mehr zum Thema Schach Ein Sieg war wirklich der Hammer Mehr erfahren Kreisliga Buchen Der TSV Buchen ist gewarnt Mehr erfahren

Ebenso gelang es Joachim Münch am Spitzenbrett, nachdem er auch eine Figur im Spiel gegen Johannes Schwarz gewann, die ganze Partie für sich zu entscheiden.

Somit erzielte der der Schachklub Buchen/Walldürn nicht nur das bestmögliche Ergebnis, sondern startet auch mit der Tabellenführung in der Bezirksklasse in die neue Saison. do