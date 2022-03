Gezielt vorbereitet

Für die TSG Hoffenheim starten am Samstag (13 Uhr) im Frankfurter Stadion am Brentanobad spannende Wochen in der Frauenfußball-Bundesliga. Im ersten von drei Spitzenspielen trifft das Team von Trainer Gabor Gallai auf die ambitionierte Eintracht, die hinter den Hoffenheimerinnen auf dem vierten Tabellenplatz lauert. Die Begegnung wird live auf Magenta Sport und im Stream auf sportschau.de übertragen.

Gabor Gallai sagt: „In der Länderspielpause haben wir vor allem an individuellen Dingen gearbeitet, das versuchen wir immer in den Phasen mit einer kleinen Trainingsgruppe. Im Fokus stehen dann Individualtaktik und Technik. Mit dem Testspiel gegen den SC Freiburg hatten wir dann auch wieder die Möglichkeit, mit den Nationalspielerinnen zu arbeiten und haben mit Blick auf das Spiel gegen Frankfurt schon ein bisschen was probiert. Danach haben wir die gezielten Spielvorbereitung eingeleitet, in der wir der die Schwerpunkte für die anstehende Begegnung nahebrachten.“ pik

