Geschwächt beim FC Bayern

Die Merlins Crailsheim spielen nach ihrer Corona-Pause am Sonntag um 15 Uhr beim FC Bayern Basketball im „Audi Dome“ in München. Doch auch die Bajuwaren hatten Corona-Fälle zu beklagen und standen erst vorigen Mittwoch in der Euroleague nach zweiwöchiger Pause wieder auf dem Parkett. Von daher wird es in dieser Bundesliga-Begegnung darum gehen, wer seine wenigen Kraftreserven am besten aufs Parkett bekommt.

Zwei Bundesligaspiele sind bei den Merlins ausgefallen, weil die Mannschaft vom Fiba-Cup-Spiel in Leiden mit vielen Corona-Fällen im Team heimkehrte. Dazu schwächt die Tatsache, dass TJ Short nach einer OP bis Saisonende ausfällt, die Hohenloher zusätzlich. Dass man als Tabellenneunter, der jeden Punkt für die Playoff-Qualifikation benötigt, nun ausgerechnet beim Ersten antreten muss, macht die Aufgabe in München für die Gleim-Truppe nicht einfacher. Bogdan Radosavljevic, Fabian Bleck, Maurice Stuckey und Terrell Harris stehen weiter nicht zur Verfügung. mf

