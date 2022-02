„Gemischte“ verliert

Aufgrund eines sehr hohen Kranken- und Verletzungsstands konnte die sportliche Leitung des SKC Markelsheim nur ihre „gemischte“ Mannschaft ins Rennen schicken. Diese verlor ihr Heimspiel gegen den KC Schwabsberg mit 3:5 (2696:2868). Hierbei hatten es Kevin Freymüller (448 Holz) und Stefanie Freymüller (473 Holz) in der Startpaarung mit Gegenspielern zu tun bekommen, die in ihrer gezeigten Tagesfassung schlicht und ergreifend nicht zu schlagen waren. Michael Rumm (522 Holz) und Matthias Glaser (489 Holz) hatten ihre Mitstreiter besser im Griff und kamen wieder bis auf 16 Hölzer heran an die Gastmannschaft. In der Schlussachse offenbarte sich der Spielausgang vorzeitig, nachdem Stefan Kuhnhäuser (269 Holz) aufgeben musste. Den so weiter anwachsenden Gesamtrückstand konnte Wolfgang Stauch (495 Holz) trotz seines Einzelsieges unmöglich kompensieren. JN

