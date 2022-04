Gelungene Generalprobe

In der Vorrunde des BWBSV-Pokal (baden-württembergischer Baseball-Verband) trafen die Bad Mergentheim Warriors auf den klaren Favoriten aus Herrenberg. Die Wanderers, eine Liga höher und damit in der Verbandsliga zuhause, hatten aber bereits im ersten Schlagdurchgang Pech und gleich zwei Spieler mussten verletzt vom Spielfeld.

Der Spielverlauf war dann etwas überraschend zugunsten der Hausherren. Die Mergentheimer machten wenig Fehler in der Verteidigung und konnten im Angriff ausreichend Runs (Punkte) einfahren. Im drei Stunden und 38 Minuten langen Spiel hatten die Gäste viele Probleme wieder an die Warriors ran zu kommen. Der Überraschungssieg der Bad Mergentheim Warriors geht mit 13:10 vollkommen in Ordnung.

In der nächsten Pokalrunde dürfen die Taubertäler am 1. Mai beim Bezirksligisten aus Reutlingen antreten und sind somit ihrerseits Favorit.

Das erste Ligaspiel in der Landesliga findet am Sonntag . um 14 Uhr in Bad Mergentheim gegen die dritte Mannschaft der Stuttgart Reds statt.