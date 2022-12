Gehrke und Graf übernehmen Academy-Team

Ab dem neuen Jahr ändert sich die personelle Besetzung der Unicorns Academy am Evangelischen Schulzentrum Michelbach: Ian Gehrke übernimmt die sportliche und Daniel Graf die organisatorische Leitung. Hintergrund dafür ist die berufliche Veränderung von Jordan Neuman, der im Oktober von den Schwäbisch Hall Unicorns zu Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF) gewechselt ist.

Im Oktober hatte Jordan Neuman, bis dahin Head Coach des Haller GFL-Teams und sportlicher Leiter der Unicorns Academy am ESZM, seinen Wechsel von den Unicorns zum ELF-Team Stuttgart Surge bekannt gegeben. Gleiches gilt für Cody Pastorino, der als Übungsleiter ebenfalls in den Academy-Betrieb eingebunden war. Für den Vorstand der Unicorns und für Schulleiter Ralph Gruber war nach dieser Nachricht schnell klar, dass dieser Wechsel fast zwangsläufig auch Auswirkungen auf die personelle Besetzung der Academy haben muss. „Wir sind mächtig stolz auf die Academy. Für die tolle Arbeit, die Jordan Neuman dort zusammen mit Cody Pastorino sowie weiteren Übungsleitern geleistet hat, sind wir sehr dankbar“, sagt die Unicorns-Vorsitzende Nina Wengertsmann. Bis zu den Weihnachtsferien lief der Betrieb der Academy aus wichtigem Grund zunächst unverändert weiter: „Wir haben in Michelbach eine Mitverantwortung für den Lehr- und Stundenplan von 48 Academy-Kids“, so Wengertsmann. „Den Unterricht wollten und konnten wir im Oktober nicht einfach von heute auf morgen aussetzen. Es war deshalb gut und wichtig, dass Jordan im November und Dezember die Academy noch weiter geführt hat.“

Weder im Unicorns-Vorstand noch bei der ESZM-Schulleitung hält man aber die Fortsetzung dieses Modells auf Dauer für zielführend. „Jordan und Cody haben jetzt nun mal einen anderen Arbeitgeber, der mit uns auf verschiedensten Ebenen konkurriert“, sagt Nina Wengertsmann. „Daraus würden früher oder später zwangsläufig Interessenskonflikte entstehen, die wir sowohl den beiden als auch den Schülern, der Schule und uns ersparen wollen.“

Neues Duo mit nötiger Erfahrung

Diese Steuerung übernehmen nun Ian Gehrke und Daniel Graf. Gehrke ist nach einem Jahr als Spieler im ELF-Team Berlin Thunder zu seinem Heimatverein nach Schwäbisch Hall zurückgekehrt, wo er in der GFL-Saison 2023 als Starting-Quarterback auflaufen wird. Er wird in der zweiköpfigen Academy-Leitung den sportlichen Schwerpunkt übernehmen. Den organisatorischen Teil wird Daniel Graf abdecken. Der frühere Spieler und Positionstrainer ist seit drei Jahren Head Coach der Unicorns-U19, in der ein großer Teil der Academy-Schüler spielt. Außerdem ist Graf seit Kurzem auch im Unicorns-Office tätig und kann somit sehr kurze Wege zwischen Schul- und Vereinsleitung sicherstellen. „Mit Ian und Daniel an der Spitze ist unsere Academy sehr gut aufgestellt“, ist sich Nina Wengertsmann sicher. „Wir freuen uns sehr, dass der Academy-Betrieb mit ihnen im neuen Jahr reibungslos, mit voller Energie und mit neuen Ideen weiterläuft.“

„Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf die Gründung und die ersten Jahre der Academy zurück“, sagt zudem ESZM-Schulleiter Ralph Gruber. „Jordan und Cody haben die Academy mit großem Engagement geleitet und die anfänglichen, leisen Zweifel ob des Erfolgs waren schnell vom Tisch. Mittlerweile genießt die Academy internationales Ansehen und wächst weiter.“

Auch am ESZM hatte man die Entscheidung der Coaches mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig wird die Schule mit Internat den Kooperationsvertrag zwischen dem ESZM und Schwäbisch Hall als Hauptverein der Unicorns aber unverändert weiterführen. axe