Gegner mit viel Tempo im Umschaltspiel

Nach dem Derby am vergangenen Wochenende gegen ratiopharm Ulm bestreiten die Merlins erneut ein wichtiges BBL-Spiel gegen einen Konkurrenten aus dem heimischen Bundesland. Diesmal sind die Crailsheimer auswärts gefordert, die MLP Academics aus Heidelberg empfangen die Hohenloher am Sonntagnachmittag. Beide Teams stehen punktgleich auf den Rängen 13 respektive 15 und können einen großen Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen. Sprungball ist am 26. März um 15 Uhr, das Spiel wird wie gewohnt live auf MagentaSport übertragen.

Wieder Offensivfeuerwerk?

Mit guten Erinnerungen blicken die Merlins auf das Hinspiel zurück. Anfang Januar bezwangen sie Heidelberg in einem Offensivfeuerwerk 102:93. Obwohl die Heidelberger zuletzt knapp in Braunschweig verloren, gehen die Merlins gewarnt in das Spiel beim Tabellenfünfzehnten. Denn die Academics sind sehr heimstark, sechs ihrer acht Saisonsiege holten sie im heimischen SNP- Dome. Zuletzt bezwangen sie dort Bayreuth sowie die Playoff-Aspiranten Würzburg und Göttingen.

„Es wartet das zweite Baden-Württemberg-Derby in Folge auf uns. Wir treffen in einer für beide Teams wichtigen Saisonphase aufeinander“, weiß Merlins-Headcoach Nikola Markovic. Der Serbe ergänzt: „Heidelberg hat vor allem zu Hause ihre Stärken unter Beweis gestellt. Sie verkaufen sich auch gegen starke Mannschaften gut und ich bin sicher, dass sie auch gegen uns sehr motiviert sein werden. Sie haben vielseitig einsetzbare Spieler und spielen mit viel Tempo in Transition. Außerdem können sie jede Unkonzentriertheit des Gegners bestrafen. Wir gehen mit dem Derbysieg sowie der Unterstützung unserer Fans im Rücken in die Begegnung und möchten mit einem Sieg nach Hause fahren.“

Sprungball in Heidelberg ist am Sonntag um 15 Uhr, MagentaSport überträgt ab 14.45 Uhr live. Es ist erst die vierte Begegnung beider Mannschaften auf einem BBL-Court, zweimal setzte sich Crailsheim durch, ein Sieg gelang den Heidelbergern. cdud