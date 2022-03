Gegenhalten mit vorhandenen Kräften

Der FC Külsheim ist in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord am Samstag ab 19 Uhr Gastgeber des TTC Neckargerach/Guttenbach. Die Brunnenstädter kommen in dieser Saison, bedingt durch Ausfälle von Stammkräften aus unterschiedlichen Gründen, sportlich auf keinen grünen Zweig. Der Verlauf der aktuellen Spielzeit gleicht bei der „Ersten“ des FC in etwa jenem aus der Saison 2010/11, als von Beginn an Verletzungspech wenig Chancen bot, in der Klasse Paroli bieten zu können. Die Gäste hingegen, momentan Tabellennachbar des FC Külsheim und auf einem Abstiegsplatz befindlich, haben zuletzt durch zwei Siege nacheinander Lunte gerochen, im Kampf um den Klassenerhalt wieder eingreifen zu können. Voraussetzung für den TTC ist allerdings ein Sieg am Samstag, wobei der FC mit den zur Verfügung stehenden Kräften sportlich gegenhalten will. Im Hinspiel vor zwei Wochen siegte der TTC mit 9:5. hpw

