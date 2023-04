Gebrauchter Abend für Baskets

Alba Berlin – Würzburg Baskets 76:47 (19:9, 22:9, 15:14, 20:15)

Würzburg: Cameron Hunt 12 Punkte/2 Dreier, O‘Showen Williams 11/2, Stanley Whittaker 10, Collin Welp 5/1 (3 Steals), Filip Stanic 4, Julius Böhmer 3/1, Elijah Ndi 2, Felix Hoffmann, Nicolas Carvacho (10 Rebounds), Dayon Griffin, Canaan Coffey.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge haben die Würzburg Baskets beim Deutschen Meister Alba Berlin eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen: Im vorgezogenen Auswärtsspiel der BBL gelang den Unterfranken im Angriff zu wenig, um Berlin auf ähnlichem Niveau ärgern zu können, wie bei der knappen 76:79-Niederlage im Hinspiel. Dank der deutlich besseren Trefferquoten setzten sich die Berliner vor 7027 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mit 76:47 (41:18) durch.

„Wenn Alba voll konzentriert ist und ernst macht, ist es für ein Team wie uns vor allem auswärts natürlich schwierig. Unsere Werfer hatten heute einen schlechten Tag, vor allem von außen haben wir nicht gut getroffen. Ich habe die Minuten dann relativ ausgeglichen verteilt, weil wir noch einige wichtige Spiele vor uns haben“, sagte Baskets-Trainer Sasa Filipovski nach dem Spiel.

Viel Aufwand, wenig Ertrag

Wenn die Würfe nicht fallen wollen, sprechen Basketballer und TV-Kommentatoren gerne von einem „gebrauchten Abend“ – damit lässt sich auch das Gastspiel der Frankenderby-Sieger in Berlin gut zusammenfassen: Den Baskets gelangen 14 Steals, sie zwangen die Berliner zu 20 Ballverlusten, sie schnappten sich 15 Offensiv-Rebounds und hatten acht Abschlüsse mehr aus dem Spiel – sie konnten ihre Chancen aber nicht konsequent genug nutzen.

Nach einer zerfahrenen, aber unter dem Strich ausgeglichenen Anfangsphase (11:9, 6. Minute) waren es die Hausherren, die in der Offensive die besseren Lösungen fanden und das erste Viertel mit einem 8:0-Lauf beendeten. Der zweite Abschnitt begann mit einem Dreier von O‘Showen Williams und einem erfolgreichen Sprungwurf des Derby-Helden Stanley Whittaker zum 19:14. Weil kurze Zeit später Berlins 2,21 Meter-Center Christ Koumadje an beiden Enden des Spielfelds das Heft des Handelns in die Hand nahm, setzten sich die Albatrosse noch vor dem Seitenwechsel mit mehr als zwanzig Punkten ab.

Der Mann aus dem Tschad machte den Baskets durch seine Präsenz in der Zone unter dem Alba-Korb das Leben extrem schwer und erzielte vorne die letzten elf Punkte eines Berliner 16:0-Laufs zum Zwischenstand von 35:14 (16. Minute). Bis auf vier weitere Punkte von Stanley Whittaker gelang den Baskets auch danach nichts Zählbares, so dass die Gastgeber mit einer komfortablen 41:18-Führung in die Pause gingen.

Die Würzburg Baskets kämpften auch nach dem Seitenwechsel weiter, starteten aber gegen die konzentrierte Verteidigung der Berliner keine Aufholjagd mehr. Zwar gelang es ihnen zum zweiten Mal in dieser Saison, den Deutschen Meister unter 80 Punkten zu halten, bei ihren Abschlüssen blieben die Unterfranken aber weiter glücklos und verbesserten die Trefferquoten nicht mehr wesentlich – 30 Prozent aus der Zweierbereich und 23 Prozent Dreierquote waren es am Ende. „Wenn man gegen einen Gegner wie Berlin die Dreier nicht trifft, wird es ganz schwer“, konstatierte Sasa Filipovski. pw