FWK startet bei „Löwen“

Der DFB hat am Donnerstag den Spielplan für die Drittliga-Saison 2021/22 veröffentlicht. Die Kickers starten vom 23. bis 26. Juli einem richtigen Knaller: Im Grünwalder Stadion wartet das bayerischen Duell gegen den TSV 1860 München. Das erste Heimspiel „am Dalle“ ist gegen den SC Verl. Am letzten Vorrundenspieltag gastiert der FSV Zwickau am Dalle (10. bis 13. Dezember)

„Ich halte nichts davon, zu beurteilen, ob das Auftaktprogramm schwierig oder weniger schwierig ist. Wir schauen ohnehin nur auf uns und wollen stets das Heft des Handelns in der Hand behalten“, kommentiert unser Vorstand Sport, Sebastian Schuppan, die Ansetzungen.

Über das Vorgehen bezüglich der Tickets wurden alle Kickers-Dauerkarteninhaber informiert. to