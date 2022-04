Fußballspiele fallen aus

Odenwald-Tauber. Der Wintereinbruch hat Folgen für die Amateurfußballer in der Region:

Die Verantwortlichen der Fußballkreise Tauberbischofsheim und Buchen haben ihre Spiele in allen Klassen komplett abgesetzt. Die ausfallenden Partien im Kreis „TBB“ werden am Mittwoch, 27. April, um 18:45 Uhr nachgeholt (untere Mannschaften bei Vereinen mit mehreren Teams im Wettbewerb: Donnerstag, 28. April, um 18:45 Uhr). Im Fußballkreis „BCH“ stehen die Nachholtermine in der Kreisliga und der Kreisklasse A noch nicht fest. Die Kreisklasse B holt am kommenden Wochenende nach.

Im Bezirk Hohenlohe sind bisher vereinzelt Spiele abgesetzt. Weiter Informationen unter www.fussball.de. Finale Entscheidungen fallen am Sonntagmorgen bis 12 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Landesliga Odenwald fallen diese Spiele aus:

Höpfingen – Waldbrunn, Grünsfeld – Wagenschwend, Assamstadt – Schloßau, Lauda – Reichenbuch. Sie werden bereits am Mittwoch, 6. April, 19 Uhr nachgeholt (Höpfingen 17.45 Uhr und Lauda 19.30 Uhr). Die Entscheidung, ob die restlichen angesetzten Begegnungen stattfinden können, fällt am Sonntag bis 12 Uhr.

In der Verbandsliga Württemberg ist das Heimspiel des FSV Hollenbach ebenfalls ausgefallen, ebenso in der Verbandsliga Nordbaden das des VfR Gommersdorf gegen Mutschelbach.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Informationen folgen am Sonntag, 3. April, bis 12 Uhr.