Für Streckenrekord gibt es eine Prämie

In seiner fünften Auflage wird am 22. April der „Puls 300 Cross- und Hindernis-Fun-Lauf“ in Külsheim veranstaltet. Wie gewohnt wird allen Hindernislauf-Freunden ab fünf Jahren die Möglichkeit geboten, sich auf den durchaus anspruchsvollen Strecken im Wettkampf zu messen. In den verschiedenen Läufen wird jeder Altersklasse die passende Distanz angeboten:

900 Meter: Hindernis-Schüler-Lauf für die Fünf- bis Elfjährigen.

Ausdauer ist gefragt beim fünften „Puls 300“, der im April in Külsheim stattfindet. Auch Mannschaften können an den Start gehen. © Detlev Meixner

Drei Kilometer: Hindernis-Jugend-Lauf für die Zehn- bis 17-Jährigen.

Sechs Kilometer: Hindernis-FuN-Lauf für alle ab 16 Jahren.

Wer allerdings nicht allein den Wettkampf bestreiten möchte, für den wird der Hindernis-Team-Lauf angeboten. Ob mit Arbeits-, Vereins-, Feuerwehrkollegen oder Freunden. „Bildet ein Team aus drei bis fünf Starter/innen und tretet gemeinsam an. Helft, unterstützt und motiviert euch gegenseitig und zeigt allen was wahrer Teamgeist ist“, wirbt der Veranstalter.

Eine andere Herausforderung bietet der Zehn-Kilometer-Crosslauf. Mit seinen nahezu 300 Höhenmetern kann man ihn als einen, wenn nicht sogar als den anspruchsvollsten Zehn-Kilometer-Lauf im Umkreis bezeichnen. Langgezogene, so wie kurze steile Anstiege, Trails, Wald- und Wiesenwege zeichnen eine einzigartige Strecke, welche zu bewältigen ist. Nachdem hier bei den letzten beiden Veranstaltungen der Streckenrekord, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen nicht geknackt werden konnte, sind 2023 jeweils 75 Euro Geldprämie für den neuen Streckenrekord ausgesetzt. Die aktuellen Rekordhalter aus dem Jahre 2019 sind bei den Herren Anthony Hildenbrand mit einer Zeit von 37:04 Minuten und bei den Frauen ist es Silvia Duro mit einer Zeit von 46:20 Minuten.

Bereits am 1. Januar ab 0 Uhr öffnet die Anmeldung zum „5. Puls300 Cross- und Hindernis-Fun-Lauf“. Wer sich als erstes mit dem Gutscheincode „PULS3002023“ anmeldet erhält seinen Startplatz kostenlos.

Info: Alle weiteren Informationen sowie die Anmeldung findet man unter www.puls-300.de