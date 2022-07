Führung ausgebaut

Walldürn. Zum fünften Heimspiel in der Kreisoberliga Baden-Württemberg begrüßten die Silverbacks des TV Walldürn am vergangenen Samstagnachmittag die Mannschaft der Rettigheim Rinos. Was nach einem klaren Sieg für die Silverbacks aussehen musste, wurde zu einem spannenden Schlagabtausch im ersten Viertel, in dem keine Mannschaft punktete.

Im zweiten Viertel konnte Rettigheim den ersten Touchdown des Spiels erzielen. Mit dem verwandelten extra Punkt führten die Rhinos somit mit 0:7. Einige Minuten später erhöhten sie mit einem verwandelten Field Goal auf 0:10. Nach diesem Field Goal wurden die Silverbacks wach und konnten noch vor der Halbzeit einen Touch-down mit extra Punkt erzielen. Somit ging es mit einem 7:10 Rückstand in die Halbzeit. Das dritte Viertel konnte man als eine Kopie des ersten Viertels werten. Es verlief spannend, ständig ging es hin und her, doch keine Mannschaft konnte Punkte erzielen. Somit ging es in das entscheidende letzte Viertel. Man merkte einer geschwächten Rettigheimer Mannschaft an, dass sie das hohe Tempo der ersten drei Viertel nicht mehr mitgehen konnte, und so kam, was kommen musste. Die Silverbacks dominierten das letzte Viertel und erzielten zwei weitere Touchdowns. Ein extra Punkt wurde verwandelt.

Am Ende stand ein 20:10 Sieg für die Silverbacks auf der Anzeigetafel, womit diese ihre Tabellenführung weiter ausbauen konnten. sti