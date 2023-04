Stuttgart. Dem abstiegsbedrohten FSV Hollenbach ist in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg am Donnerstagabend eine große Überraschung gelungen: Die Hohenloher gewannen beim souveränen Tabellenführer Stuttgarter Kickers mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Michael Kleinschrodt in der 69. Spielminute. Er lief alleine auf den Torhüter des Ex-Bundesligisten zu, umkurvte diesen und schob den Ball ein. Mit diesem "Dreier arbeiten sich die Hollenbacher bis auf den achten Platz der Tabelle vor.

