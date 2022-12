Freckmann tritt in Fußstapfen von der Größe eines Riesen

Die ersten Entscheidungen für die Neuformierung des Coachings-Staffs in der GFL-Defense der Schwäbisch Hall Unicorns sind gefallen: Neuer Defensive Coordinator ist Markus „Mike“ Freckmann. Ihm zur Seite stehen für die Defense Line die mit viel Erfahrung ausgestatteten Sven Mielke und Bernd Schnurrer.

„Es hat leider etwas länger gedauert, als wir zunächst gedacht hatten“, sagt Unicorns-Sportdirektor Siegfried Gehrke zur Nachfolgeentscheidung für Defensive Coordinator Johannes Brenner, der die Unicorns im Oktober in Richtung Stuttgart verlassen hat. „Wir haben Gespräche in viele Richtungen geführt, uns aber am Ende dafür entschieden, auch auf der Defense-Seite den Weg der Eigengewächse zu gehen und damit sind wir sehr glücklich.“

Die Entscheidung heißt Markus Freckmann, der bei den Unicorns kein Unbekannter ist und bei den TSG-Footballern eigentlich nur Mike genannt wird. Der 30-Jährige kam als Spieler in der zweiten Mannschaft der Unicorns zum Football, verlegte sich aber sehr schnell auch auf das Coaching, zunächst im Haller Jugendprogramm. Er begann seine Trainerlaufbahn als Defensive Coordinator (DC) in der U13 sowie als Linebacker-Coach in der U16. 2020 übernahm er auch bei der U19 in der Jugendbundesliga die Verantwortung für die Linebacker und ab 2021 besetzte er den Chefposten im U19-Defense-Trainerstab.

Dieses und letztes Jahr erreichte Freckmann mit der Unicorns-U19 das Halbfinale um die deutsche Jugendmeisterschaft und in den Punktspielen haben seine Schützlinge in beiden Jahren im Schnitt pro Spiel nur zwölf gegnerische Punkte zugelassen. „Mike ist ein absoluter Analytiker“, weiß GFL-Headcoach Christian Rothe. „Er passt zu 100 % zu unserer Philosophie und hat mit einer starken Leistung in der U19 gezeigt, was in ihm steckt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Mike.“

„Ich freue mich unheimlich auf diese Aufgabe, auch wenn die Fußstapfen, in die ich trete, eher den Fußabdrücken eines Riesen ähneln“, sagt Markus Freckmann. axe