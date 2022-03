FC Hettingen wieder in der Spur

Die Kunstturner des FC Hettingen erzielten auch in ihren zweiten Heimwettkampf mit einem deutlichen Sieg gegen TB Gaggenau erzielen. Durch den dritten Sieg aus vier Wettkämpfen sind sie momentan Zweiter und haben das Saisonziel Klassenerhalt fast erreicht. Gaggenau trat personell mit dem Kontingent von zehn Kunstturnern an, musste aber auf den ein oder anderen Gerätespezialisten verletzungsbedingt verzichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Begonnen wurde am Boden – hier knüpften der Gastgeber an die Leistungen der vergangenen Wettkämpfe an. Ein optimaler Start mit einem 44:40,70-Gerätesieg Punkten wurde erzielt. Pascal Briem (11,5 Punkte), Dominik Linsler (11,1), Tobias Schmelcher (10,9) und Nicolas Heck (10,5) legten einen guten Start hin.

Rabenschwarzer Tag der Gäste

Tobias Schmelcher an den Ringen. © FC Hettingen

Am Zittergerät Pauschenpferd erwischte Gaggenau einen rabenschwarzen Tag und errang nur 18,8 Punkte. Die Hettinger Kürübungen liefen ohne Stopp durch, aber in der Ausführung ist noch Luft nach oben. Pascal Briem (9,6), Robert Balint (9,2), Christoph und Tobias Schmelcher (jeweils 8,8) erturnten insgesamt 36,4 Punkte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun wurde der Wettkampf an den Ringen fortgesetzt und Lukas Schmidt erwischte einen Sahnetag. Mit den Kraftelementen Kreuzhänge und Hangwaagen in verschiedenen Variationen bot er eine souveräne Leistung. Christoph Schmelcher und David Dittrich (jeweils 10,5) sowie Robert Balint (9,7) nahmen die Offerte ihres Teamkollegen an und trugen t zum nächsten Gerätesieg von 41,5:39,2 bei.

Am Sprung zeigten Pascal Briem (11,3) Handstützüberschlag mit halber Drehung, Nicolas Heck (11,2) Tsukahara, Dominik Linsler (11) und Finn Pfeil (10,9) jeweils Handstützüberschlag in den sicheren Stand. Auch dieses Gerät entschied die FC Turner mit 44,4:43 für sich.

Der Barren, eines der stabilsten Geräte der Hetttinger, wurde mit 44,5:28,6 deutlich gewonnen. Die Tageshöchstwertung von zwölf Punkten erreichte Pascal Briem mit einer abzugsfreien Kürübung der Extraklasse. Tobias Schmelcher (11), David Dirttrich (10,9) und Lukas Schmidt (10,6) boten ebenfalls kaum Angriffsfläche für die Kampfrichter.

Beim letzten Gerät, dem Reck, lieferten alle vier FC-Turner nochmals starke Kürbungen. Flugelement Überkehren, Riesen in verschiedenen Variationen und Doppelsalto oder gestreckter Salto als Abgang präsentierten Pascal Briem (10,6), David Dittrich (10,5), Tobias (10,3) und Christoph Schmelcher (9,8). Auch dieses Gerät wurde deutlich mit 41,2:25,2 gewonnen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am Ende deutlich

Mit einem am Ende deutlichen Sieg von 252:195,5 Punkten und 12:0 Gerätesiegen entschieden die Hettinger Kunstturner diesen Wettkampf klar für sich. Bester Turner in der Einzelwertung war Tobias Schmelcher (61,3) vom FC vor Louis Binz (58,6) vom TB Gaggenau. Das Team vom FC wurde mit den Turnern Rico Leitz und Niklas Mackert vervollständigt.

Der nächste Heimwettkampf findet bereits am Samstag, 2. April, gegen den Oberligaabsteiger und Meisterschaftsfavoriten TV Iffezheim um 13 Uhr in der Hettinger Turnhalle statt.