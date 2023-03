Fast immer vorne dabei

Rund 80 Kinder verwandelten beim Hallensportfest in Neckarsulm die Pichterichhalle in eine Wettkampfarena mit Stadionstimmung. Die Resultete der Igersheimer von der LG Hohenlohe: Alissa Laska stellte eine Siegerin, Eliah Siewior und Egor Kerter belegten je zweite Plätze und Henriette Ochs belegte den dritten Platz. Die Staffel belegte den zweiten Platz. Alissa Laska/W7 war in ihrer Altersklasse nicht zu bezwingen. In allen drei Disziplinen lag sie in ihrer Gruppe auf dem ersten Platz.

Egor Kerter/M09 zeigte seine Stärken im Medizinballstoßen und Weitsprung. Allerdings verwischte er im Sprint einen schlechten Start und musste somit den Gesamtsieg Elias Fichner (Gerlingen) überlassen.

Klar die Schnellste im Sprint war Henriette Ochs mit 5,4 Sekunden. Im Weitsprung war sie sie die Zweite vergab im Medizinballstoßen wertvolle Punkte und belegte dadurch den dritten Platz. Eliah Siewior/M07 bestätigte seine Leistungen aus den vorangegangenen Wettkämpfen und belegte damit den zweiten Platz. Mia Su Klinger/W07 steigerte sich in allen drei Disziplinen zu den vorangegangenen Wettkämpfen und belegte den elften Platz. (hl)