Fakten statt Kaffeesatz

Namen, Zahlen, Fakten Hintergründe – das alles bietet die 27. Fußballbeilage der Fränkischen Nachrichten, die heute der Zeitung beiliegt. Der „Volltreffer“ ist wieder 48 Seiten stark und beleuchtet mit den Fußballkreisen Tauberbischofsheim und Buchen sowie dem Bezirks Hohenlohe die Basis des Amateurfußballs der Region.

Alle Mannschaften aus diesem Bereich haben ihre Kader-Veränderungen und ihre sportlichen Ziele gemeldet. Dazu bietet die FN-Sportredaktion Analytisches und Hintergründiges sowie alle Basisinformationen zur neuen Saison. Einige „Storys“ rund um den Fußball runden das Sonderheft ab.

Zum 27. Mal erscheint die Fußballbeilage der Fränkischen Nachrichten. © FN

Aber nicht nur der Kreis- und Bezirksfußball wird unter die Lupe genommen, sondern auch der überregionale, bei dem der FSV Hollenbach nach seiner Rückkehr in die Oberliga herausragt. Der FSV ist, wie die Würzburger Kickers auch, bereits in die Saison gestartet, weshalb wir von diesen beiden Teams auch Vorschauen hier veröffentlichen. Bei der Landesliga Odenwald und für den Bezirk Hohenlohe verweisen wir allerdings auf unsere Fußballbeilage – „Fakten statt zusätzlich im Kaffeesatz lesen“ lautet unsere Devise. Ab der kommenden Woche, lesen Sie die Vorschauen bis hinunter in die unteren Spielklassen wieder wie gewohnt.

Wie wünschen viel Spaß beim Schmökern in der Beilage und auf den Sportseiten in den FN. mf