„Extrem hohe Qualität“ geboten

Hubert Beck, Leiter des Organisationsteams des Ultralaufs, im Interview mit den FN.

Herr Beck, wie zufrieden sind Sie mit diesem Ultramarathon?

Hubert Beck: Ich bin wie immer total glücklich mit der Veranstaltung. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen haben wir alles optimal lösen können und den Läuferinnen und Läufern einen wiederholt schönen Ultramarathon geboten. Das liegt aber auch an der Erfahrung des Helferteams. Die meisten sind schon seit Jahren dabei und waren für alle Eventualitäten gerüstet, sodass wir uns schnell für das Regenwetter wappnen konnten.

Also waren die Wetterverhältnisse überhaupt kein Problem?

Beck: Naja, eigentlich nicht. Ein paar wenige Läufer haben den Start zwar sausen lassen und einige haben früher aufgehört, als es geplant war. Insgesamt bin ich mit den Ergebnissen aber sehr zufrieden. Durch unser Engagement und die nötige Spontanität haben wir alles dafür getan, dass es sich für die Athletinnen und Athleten wie ein „Schön-Wetter-Lauf“ angefühlt. Mit solchen Widrigkeiten muss man in dieser Szene einfach rechnen. Und das ist dann weder für die Läufer, die unter anderem im Training immer wieder mit so einem Wetter in Berührung kommen, als auch für das Organisations- und Helferteam kein großes Problem, weil man sich im Vorfeld auf alle Möglichkeiten einstellt.

Wie erklären Sie sich die hohe Teilnehmerzahl? Im Vergleich zu anderen Ultraläufen sinken diese bei Ihnen so gut wie gar nicht.

Beck: Wir bieten eine extrem hohe Qualität. Andere Ultraläufe sind einfacher und unterscheiden sich weniger voneinander. Bei uns gibt es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was mitsamt der tollen Strecke die besten Läuferinnen und Läufer aus ganz Europa anzieht. Wir haben uns auch deshalb in den letzten Jahren über die Bundesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Das sieht man auch daran, dass wir in diesem Jahr wieder zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten, die zum ersten Mal beim „Taubertal 100“ an den Start gegangen sind. Wir freuen uns darüber wirklich wahnsinnig und hoffen, dass unsere Marke auch in den nächsten Jahren weitere Topläufer anziehen kann. nv